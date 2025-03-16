نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان تطورات الوضع في العراق والمنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الأحد، مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، علاقات باريس مع بغداد وأربيل، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، تبادل الجانبان، وجهات النظر حول الأوضاع في العراق وآخر التطورات الإقليمية، لا سيما التغيرات في سوريا. وأعرب نيجيرفان بارزاني، وفق البيان، عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا لإقليم كوردستان، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. من جانبه، استذكر السفير الفرنسي، ضحايا القصف الكيمياوي لحلبجة، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة دعم إقليم كوردستان والعراق، فيما أثنى على دورهما في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة. وبحسب البيان، حضر الاجتماع يان برايم، القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان.