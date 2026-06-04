نيجيرفان بارزاني والسفير التركي يبحثان الأمن الإقليمي والعلاقات الثنائية

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، مع السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إينان، الأمن في المنطقة والعلاقات الثنائية بين الإقليم وتركيا.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نيجيرفان بارزاني، استقبل أنيل بورا إينان، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، والوضع السياسي في العراق وتطوير التعاون الثنائي، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية استمرار التنسيق من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما تبادل الجانبان، وجهات النظر حول الوضع السياسي في إقليم كوردستان والجهود المبذولة لتجاوز وحل المشاكل الداخلية، مؤكدين ضرورة الحوار والتفاهم بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة.

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث ملف عملية السلام في تركيا وآخر المستجدات الإقليمية، فضلاً عن أوضاع المنطقة، حيث اتفق الجانبان على أهمية الحل السلمي للمشاكل والنزاعات والحفاظ على الأمن والاستقرار".