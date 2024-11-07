نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان على التعاون المشترك لتشكيل حكومة الإقليم

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير البريطاني لدى العراق، يوم الخميس، على أهمية التعاون المشترك بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة للإقليم.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم في أربيل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، وبحثا الانتخابات الكوردستانية وعلاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان والعلاقات بين أربيل وبغداد والأوضاع في المنطقة.

وهنأ السفير البريطاني الرئيس نيجيرفان بارزاني والشعب الكوردستاني على نجاح الانتخابات البرلمانية، وأشاد بنجاح سير عملية الاقتراع.

واتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك بين الأطراف السياسية واتخاذ الإجراءات لتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان.

والتأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بين بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، واحتمالات وعواقب الوضع المضطرب في الشرق الأوسط وضرورة تجنب العراق الدخول في الصراع، كانت محاور أخرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان.