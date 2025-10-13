نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني يبحثان تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

شفق نيوز– أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، السفير البريطاني لدى العراق إرفان صديق، في اجتماع تناول تعزيز التعاون بين بريطانيا وكل من العراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجانبين ناقشا الأوضاع العامة في العراق والإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والجهود الجارية لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم، بالإضافة إلى الاستعدادات للانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي.

كما تطرق الاجتماع إلى العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، والزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الإقليم إلى تركيا، وآخر التطورات في عملية السلام هناك.

وأعرب السفير البريطاني عن تقديره لجهود بارزاني في إعادة فتح الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية، فيما شكلت الأوضاع الخاصة بالكورد والمكونات الأخرى في سوريا، إلى جانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط عموماً، محوراً آخر من محاور اللقاء، بحضور القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.