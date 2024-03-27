نيجيرفان بارزاني والسفير البريطانى يؤكدان أهمية إجراء انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، يوم الأربعاء، أهمية إجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان وحل المشاكل مع بغداد من خلال الحوار.

وتباحث الجانبان بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حول الانتخابات البرلمانية والوضع الداخلي في كوردستان وعلاقات اربيل و بغداد.

وشدد الجانبان على أهمية إجراء الانتخابات وناقشا حساسية الوضع وضرورة حل المشاكل والخلافات بين الأطراف السياسية للتغلب على التحديات.

واتفقا على أن المشاكل بين أربيل وبغداد ينبغي حلها من خلال الحوار، وعلى أساس الدستور وحماية حقوق الجميع.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات في المنطقة مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك.