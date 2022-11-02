نيجيرفان بارزاني والسفيرة الأمريكية: الفرصة متاحة للحكومة العراقية لتشجع الاستثمار

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، إيلينا رومانووسكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ووفداً دبلوماسياً وعسكرياً مرافقاً لها.

وذكر بيان رئاسي، ان الجانبين بحثا خلال اجتماع آخر التطورات السياسية في العراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأكدا أهمية تحديد أولويات عمل الحكومة العراقية من أجل حل المشاكل، واتفقا في الرأي بأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمثل فرصة لحل المشاكل وبإمكانها العمل على تحقيق الأمان والاستقرار للبلد والذي سينعكس على استقرار المنطقة كلها.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية العلاقات المتوازنة للعراق مع الدول المجاورة ودول المنطقة، واتفقت آراؤهما على أن الفرصة متاحة للحكومة العراقية الجديدة لتشجع الاستثمار، من خلال تمهيد الأرضية، وجذب رؤوس الأموال والقطاع الخاص الأجنبي للمشاركة والمساهمة في عملية تطوير البلد.

علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان شغلت محوراً آخر من الاجتماع إذ أكدت فيه السفيرة الأمريكية رغبة أمريكا في تعزيز تعاونها وعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وسلطت الضوء على عملية الإصلاح وإعادة تنظيم البيشمركة ودعم بلدها ومساندته لإنجاح العملية.

مشاكل أربيل – بغداد والحوار والمساعي التي تبذل لحلها، أهمية حل مشكلة النفط والغاز مع بغداد، الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وأهمية تهدئة التوترات، التغير المناخي، الإصلاح الاقتصادي، أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر من الاجتماع الذي حضره السيدان القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان ومسؤول مكتب العراق في وزارة الخارجية الأمريكية، وفقا للبيان.