نيجيرفان بارزاني والسفيرة الإسبانية الجديدة يبحثان توسيع العلاقات مع كوردستان والعراق

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفيرة الإسبانية الجديدة لدى العراق، يوم الاثنين، سبل توسيع العلاقات بين أربيل وبغداد ومدريد.

وذكر بيان من رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل السفيرة الإسبانية المعينة حديثاً لدى العراق، أليثيا ريكو بيريث ديل بولغار، وإلى جانب تهنئتها بمناسبة مباشرتها مهامها، أعرب عن الدعم الكامل لإنجاح مهامها، مؤكداً حرص إقليم كوردستان على تعزيز العلاقات مع إسبانيا وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبها، عبرت ديل بولغار عن سعادتها بمهمتها الجديدة، وأكدت أن بلادها تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وتسعى إلى توسيع التعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان ونتائجها، والعلاقات بين أربيل وبغداد، بالإضافة إلى آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتهديداتها للأمن والاستقرار في المنطقة.