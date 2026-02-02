نيجيرفان بارزاني والسامرائي يبحثان التطورات السياسية

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، مع رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، آخر تطورات الاوضاع السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى خلال اللقاء التباحث في الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، واستعراض آخر خطوات العملية السياسية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".

وأكد الجانبان، بحسب البيان على "أهمية استمرار الحوار بين الأطراف السياسية والتنسيق المشترك، بهدف التوصل إلى تفاهمات لتجاوز التحديات الراهنة والحفاظ على استقرار البلاد".