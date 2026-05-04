نيجيرفان بارزاني والزيدي يتفقان على ترسيخ الاستقرار وحل مشاكل بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

عقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، اجتماعا مع المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي، وفيه شددا على العمل المشترك لترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في إطار سلسلة لقاءاته في بغداد، اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، مساء اليوم، مع علي فالح الزيدي، المكلف برئاسة مجلس الوزراء الاتحادي العراقي".

وأضافت "خلال الاجتماع، جدد بارزاني تهانيه للزيدي بمناسبة تكليفه بمهام رئاسة الحكومة، آملاً له الموفقية، ومعرباً عن استعداد ودعم إقليم كوردستان التام لإنجاح خطوات تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة وٳنجاحها".

من جانبه، أعرب الزيدي عن شكره وتقديره للمواقف الإيجابية والدعم الذي يبديه بارزاني، وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة وطنية كفوءة تكون بمثابة مظلة جامعة لكل المكونات، وقادرة على مواجهة التحديات وملبية لطموحات ومطالب المواطنين.

وفي هذا السياق، شدد الطرفان على العمل المشترك لترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وإيجاد حلول جذرية لمشاكل العراق عامة، والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد خاصة، بما يضمن صون الحقوق والمستحقات الدستورية لجميع الأطراف، وفقا للبيان.

كما اتفق الجانبان على أن المرحلة الراهنة تقتضي تنسيقاً رفيع المستوى وعملاً مشتركاً بين كل القوى والأطراف السياسية، لتجاوز العقبات والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً لعموم البلاد.