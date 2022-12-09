نيجيرفان بارزاني والرئيسة الهنغارية يؤكدان على ضرورة استمرار التحالف الدولي بدعم العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الجمعة في أربيل، مع رئيسة جمهورية هنغاريا السيدة كاتالين نوفاك العلاقات الثنائية بين الإقليم وجمهورية هنغاريا.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين بحثا في اجتماع علاقات هنغاريا مع العراق وإقليم كوردستان، العملية السياسية وأوضاع العراق بصورة عامة، خلافات أربيل – بغداد والحوار من أجل حل تلك المشاكل، الحرب على الإرهاب ومخاطر داعش، أحوال النازحين واللاجئين ومكونات إقليم كوردستان.

وأضاف البيان؛ أن الجانبين شددا على الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات والتعاون المشترك في جميع المجالات، ورأيا أنه من الضروري أن تستمر مساعدة ومساندة التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان في التصدي للإرهاب والقضاء النهائي على داعش.

ولفت البيان إلى أن رئيس الإقليم عبر عن سروره لزيارة الرئيسة الهنغارية، وعدّ الزيارة دليلاً على المساندة لإقليم كوردستان/ معبرا عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للدعم العسكري الذي قدمته هنغاريا للعراق وإقليم كوردستان خلال حرب داعش، ومساعداتها الإنسانية وبصورة خاصة تلك التي قدمتها للمسيحيين والإيزيديين.

من جهتها، عبرت الرئيسة الهنغارية السيدة كاتالين نوفاك عن ثناء وتقدير بلدها للضحايا ولدور البيشمركة في دحر داعش، مؤكدة استمرار التعاون والعمل المشترك بين بلادها وبين العراق وإقليم كوردستان في سبيل القضاء على الإرهاب، وعدّت داعش والإرهاب خطراً على الحرية والديمقراطية، وأثنت على التعايش والتسامح وحماية النازحين واللاجئين والمكونات، خاصة المسيحيين والإيزديين، في إقليم كوردستان.

علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، أهمية حفظ استقرار وسيادة العراق، الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، إلى جانب مجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر من الاجتماع وفقا للبيان.