نيجيرفان بارزاني والحكيم يشددان على التعاون السياسي المؤسساتي لحماية البلاد

شفق نيوز- أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة التعاون بين الأطراف السياسية ومؤسسات الدولة لحماية أمن البلاد.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل مساء اليوم، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، والوفد مصاحب له، وناقش الجانبان الوضع العام في العراق وإقليم كوردستان، والمسار السياسي في البلاد، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والانتخابات المقبلة لمجلس نواب العراق، بالإضافة إلى أوضاع المناطق المختلفة.

وأكد الطرفان على أهمية حل القضايا العالقة في العراق، خصوصاً تلك المتعلقة بعلاقات أربيل – بغداد، وضرورة التعاون بين الأطراف السياسية والمؤسسات لتجنب أي توترات، وحماية الأمن والاستقرار في البلاد.

ووصل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، في وقت سابق اليوم إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث التقى برئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وتباحث في عدد من الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل.