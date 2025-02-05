نيجيرفان بارزاني والحسان يؤكدان أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، لبحث مستجدات الأوضاع في العراق والإقليم وسبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والعراق والإقليم.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، على أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد وأربيل وحل الخلافات العالقة عبر الحوار والتفاهم.

كما تم تبادل وجهات النظر حول المباحثات بين الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية في كوردستان، والتأكيد على أهمية تسريع خطوات تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في الإقليم.

وفي سياق آخر من اللقاء، جرت مناقشة دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في دعم أوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، حيث تم التأكيد على استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق والإقليم في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك.