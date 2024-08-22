نيجيرفان بارزاني والجنرال "كيفن ليهي" يؤكدان ضرورة استمرار مهام التحالف الدولي

شفق نيوز/ ناقش رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع قائد قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا الجنرال "كيفن ليهي" الأوضاع الأمنية للمنطقة.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن الجانبين اتفقا في الرأي بأن داعش لا يزال يشكل خطراً جدياً وحقيقياً ومن خلال هجماته التي ينفذها في العراق وسوريا يهدد الأمان والاستقرار في المنطقة بصورة مستمرة.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية وضرورة استمرار مهام التحالف الدولي والتعاون المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي من أجل التصدي للإرهاب والتأكد من القضاء النهائي على داعش.

وفي محور آخر للاجتماع، جرى التباحث بشأن آخر خطوات توحيد قوات البيشمركة والإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة والتأكيد على إنجاح العملية. وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أن إقليم كوردستان مصر على إنجاح عملية توحيد وإصلاح البيشمركة وإزالة العقبات عن طريقها، مشيدا بتعاون ومساندة التحالف الدولي للعملية.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزير شؤون البيشمركة ورئيس أركان البيشمركة والقنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، بحثت التطورات الأخيرة واحتمالات وتداعيات الأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط، وشدد الجانبان على ضرورة حماية الاستقرار والنأي بالمنطقة عن الفوضى والمزيد من التعقيدات.