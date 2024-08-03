نيجيرفان بارزاني والجنرال "فاول" يؤكدان: داعش ما يزال يمثل خطراً حقيقياً

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والجنرال "جول فاول" القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا أن تنظيم داعش ما يزال يمثل "خطراً حقيقياً" على المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الاقليم للجنرال فاول بمناسبة انتهاء مهامه ولتوديعه، بحسب بيان صادر عن رئاسة الاقليم

وجدد نيجيرفان بارزاني، التعبير عن ثناء إقليم كوردستان على تعاون ودعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان من أجل هزيمة داعش.

من جهته، وإلى جانب التعبير عن ارتياحه للعمل في العراق وسوريا، عبر الجنرال فاول عن الشكر والتقدير لتعاون ومساندة إقليم كوردستان خلال فترة توليه مهمته، وأكد على أهمية استمرار دعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان.

وخلال اللقاء الذي حضره رئيس أركان قوات بيشمركة كوردستان وعدد من المسؤولين من الجانبين، اتفقت آراء الجانبين على أن داعش ما يزال يمثل خطراً حقيقياً وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

تحركات داعش وأوضاع العراق وسوريا وآخر المستجدات في المنطقة، شكلت جانباً آخر من اللقاء.