نيجيرفان بارزاني والتحالف الدولي: قلق من العراقيل التي تواجه الإصلاح في البيشمركة

شفق نيوز/ أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، مباحثات مع وفد عسكري رفيع من التحالف الدولي في العراق وسوريا بقيادة الجنرال ماثيو مكفرلان القائد السابق لقوات التحالف يرافقه القائد الجديد جو ول فاول.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني أجرى المباحثات مع القائد السابق للتحالف الجنرال ماثيو مكفرلان والقائد الجديد الجنرال جو ول فاول والقنصل الجديد لامريكا في اقليم كوردستان وعدد من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين.

وأوضح البيان ان بارزاني عبر عن شكره وتقديره للجنرال مكفرلان لدوره في قيادة قوات التحالف والتعاون الذي ابداه والدعم الذي قدمه للعراق وإقليم كوردستان لمواجهة الارهاب وهزيمة داعش.

وتمنى بارزاني النجاح لمكفرلان في مهمته الجديدة ورحب بالقائد الجديد الجنرال فاول، معربا عن استعداد الإقليم لمواصلة التعاون المشترك وانجاح مهمة التحالف الدولي للقضاء التام على داعش.

وتابع البيان ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع اخر التطورات وخطوات عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة وتوحيد قواتها ومشكلاتها، لافتا الى ان الجانبين عبرا عن قلقهما من المشكلات والعراقيل التي تواجه هذه العملية.

ونوه الى انه في محور اخر من اللقاء تبادل الجانبان الآراء بشأن آخر تطورات الحرب ضد الارهاب ومخاطر داعش في العراق وسوريا ومهام التحالف الدولي بهذا الخصوص، لافتا الى ان الجانبين كانا متفقين في الرأي على ان داعش ما زال يشكل خطرا وان العراق واقليم كوردستان مازالا بحاجة الى استمرار الدعم من التحالف الدولي.

واشار البيان الى ان مناقشة الأوضاع في العراق واقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة كانت محورا اخر في الاجتماع.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة يتألف من 35 نقطة، يهدف لتوحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

ووافق برلمان إقليم كوردستان على بنود الاتفاق، ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين احداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات المتشكلة من الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

وحاربت قوات البيشمركة تنظيم داعش لسنوات بدعم من قوات التحالف الدولي وشاركت بدحر التنظيم المتشدد.

وتتلقى البيشمركة تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.