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نيجيرفان بارزاني: هذا ما أمله من زيارة البابا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-05T07:59:38+0000
نيجيرفان بارزاني: هذا ما أمله من زيارة البابا

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم نيجيرفان بارزاني، الجمعة، أنه وشعب كوردستان سيكونان بإستقبال البابا فرنسيس خلال زيارته التاريخية.

وقال بارزاني في تغريدة له، "آمل أن تعزز الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق التعايش السلمي والوئام بين الأديان والأعراق المختلفة في البلاد وأن تؤدي إلى مستقبل أفضل للجميع. أنا وشعب كوردستان حريصون على استقبال قداسته في أربيل".

https://twitter.com/IKRPresident/status/1367743361164140545

وتوجه بابا الفاتيكان فرنسيس، الجمعة، إلى العراق في زيارة تاريخية تعد الأولى لحبر أعظم لبلاد الرافدين.

وتستمر الزيارة لثلاثة أيام وتشمل بغداد والنجف ومدينة أور في ذي قار، بالإضافة إلى اربيل ونينوى.

نشر العراق آلافا إضافية من أفراد قوات الأمن لحماية البابا فرنسيس خلال زيارته، والتي تأتي بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والقنابل أثارت المخاوف على سلامة الحبر الأعظم.

وكان البابا السابق يوحنا بولس الثاني على وشك زيارة العراق لكن الزيارة ألغيت في عام 2000 بعد انهيار المحادثات مع الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين.

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