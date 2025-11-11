نيجيرفان بارزاني: نأمل أن تكون هذه الانتخابات بداية جديدة للعراق

شفق نيوز - أربيل

أعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الثلاثاء، عن أمله أن تكون الانتخابات التشريعية السادسة بداية جديدة للعراق يتم فيها تطبيق الدستور، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق الرفاهية للشعب كافة.

وقال نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب ادلائه بصوته في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية العراقي، إن هذه الانتخابات تُعتبر من أهم الانتخابات التي تجري في العراق بعد العام 2005، ومرور البلاد بمراحل مختلفة، ونأمل أن تكون هذه الانتخابات بداية جديد لعراق ديمقراطي تحصل فيها جميع المكونات على حقوقهم.

وأكد أن عملية التصويت حق ومسؤولية، وأتمنى أن ينظر الجميع إلى هذه العملية بمسؤولية عالية

وأضاف أن العراق من الناحية الأمنية والاقتصادية شهد تحولا جيدا، ونأمل أن تكون هذه الانتخابات مرحلة جديدة لتطبيق الدستور، مردفا بالقول: من المهم أن يتوجه المواطنون في العراق واقليم كوردستان أيضا إلى صناديق الاقتراع ويدلون بأصواتهم.

وعن الشأن الداخلي الكوردستاني، قال رئيس الاقليم، إنه بالتأكيد بعد الانتخابات سنجلس على طاولة الحوار مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بهدف تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.