نيجيرفان بارزاني: نأمل أن تشجع ذكرى تأسيس الاتحاد حماية الكيان الفيدرالي وحقوق إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني هنأهُ فيها بمناسبة الذكرى الـ49 على تأسيس الحزب.

وقال بارزاني: "أتقدم إليكم والى المكتب السياسي وقيادة ومجلس حماية المصالح العليا للاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع أعضاء وأنصار وجماهير الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتهنئة الحارة بالذكرى الـ 49 لتأسيس الحزب وأتمنى لكم دوام التوفيق والتقدم".

وأضاف: "وبهذه المناسبة نستذكر مؤسس الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الراحل مام جلال وكل من ناضل من أجل حرية كوردستان في صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني. ونثمن عاليا تاريخ نضال الاتحاد الوطني، نؤكد على حضوركم ودوركم المهم والاتحاد الوطني الكوردستاني في العملية السياسية في العراق وإقليم كوردستان. ونأمل أن تشجع هذه الذكرى التفاهم والتضامن والوحدة بين الأحزاب السياسية من أجل حماية الكيان الفيدرالي والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".