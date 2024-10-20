نيجيرفان بارزاني: نأمل ان يمارس شعب كوردستان حقهم لانتخاب من يمثلهم في البرلمان

شفق نيوز/ دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، المواطنين في الاقليم لممارسة حقهم وصلاحيتهم في المشاركة بالاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب الإدلاء بصوته في الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان الفائز الاول من هذه العملية هم شعب كوردستان، وسعيد بمضي الحملة الانتخابية بهدوء على الرغم مما تعرضت له الى بعض الخروقات، معربا عن أمله بأن يمارس شعب كوردستان حقهم وصلاحيتهم لانتخاب الممثلين المناسبين لهم في برلمان كوردستان خلال الاعوام الاربعة المقبلة.

وأردف بالقول إن السلطة التي يملكها اقليم كوردستان هي بفضل صناديق الاقتراع، و مصدر السلطة الموجودة هي تلك الصناديق حيث أن المواطنين عليهم مسؤولية امام مستقبل كوردستان

وأضاف رئيس الاقليم "أتوجه بالشكر الخاص لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس السلطة القضائية القاضي فائق زيدان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجميع المنظمات والجهات الدولية على مساندة هذه العملية والتي لولاها لكانت العملية الانتخابية جرت بصعوبة".