نيجيرفان بارزاني: نوروز هذا العام يتزامن مع فرصة تاريخية لا يجب تفويتها

شفق نيوز/ وجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، رسالة إلى أهالي "ديار بكر" التركية، بمناسبة عيد نوروز، لافتاً إلى أن نوروز هذا العام يتزامن مع فرصة تاريخية لا يجب تفويتها.

وقال بارزاني، في رسالته التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "أبعث إليكم بأطيب التهاني والتبريكات، بمناسبة هذا العيد التاريخي العريق الذي يجسد معاني الحياة والتجدد والأمل والتفاؤل، إن نوروز هو رمز ثقافتنا المشتركة التي جمعت بين الكورد وشعوب هذه المنطقة منذ آلاف السنين، وآمل أن يحمل لكم هذا العام عيدًا سعيدًا مليئًا بالنجاح والخير".

وأضاف أن "نوروز هذا العام يحل في وقت تشهد فيه الأرض بوادر أمل وسلام، وهي فرصة ثمينة ينبغي اغتنامها"، معبراً عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل الدولة التركية، وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، وكل القوى والأطراف الساعية نحو السلام، وكذلك السيد عبد الله أوجلان وكل من يدعم مسيرة السلام.

وأشار نيجيرفان بارزاني، إلى أن "عملية السلام تمثل فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها، وتستلزم من الجميع الإخلاص والعمل الجاد لإنجاحها، فمن خلال ترسيخ ثقافة التعايش والسلم، سيتمكن الشعب الكوردي من التعبير عن تطلعاته وحقوقه بشكل أفضل، فالسلام ليس مجرد غاية، بل وسيلة لإعادة بناء المجتمعات، وتعزيز التفاهم بين الشعوب، وتحقيق مستقبل مشترك يسوده الأمن والاستقرار".

وخلص بارزاني، إلى القول: "في إقليم كوردستان، وكما عهدتمونا، نؤكد دعمنا الكامل لهذه المسيرة، واستعدادنا للقيام بكل ما يتطلبه نجاحها. فنجاح السلام هو نجاح لنا جميعًا".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قد أعرب في وقت سابق من يوم الجمعة، عن أمله في إطلاق سراح زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، مجددا دعمه لعملية السلام كحل في تركيا.