نيجيرفان بارزاني: ننتظر تشكيل حكومة موحدة تستطيع تقديم الخدمات لكوردستان

شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن امله بأن تتمكن الأطراف والقوى السياسية الكوردستانية التي ستفوز بالانتخابات من تشكيل حكومة الإقليم في اسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب الإدلاء بصوته في الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة.

وقال نيجيرفان بارزاني خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نتمنى ان تتشكل الحكومة عقب الانتخابات بسرعة.

وأضاف أنه من المهم ان تتمكن الحكومة المقبلة من نقل الإقليم من مرحلة إلى أخرى، مشيرا الى انه "بكل تأكيد ستجلس القوى والأطراف السياسية على طاولة لكي يباشر البرلمان جلساته وتتشكل الحكومة".

وقال رئيس الاقليم ايضا اؤكد ان هذه الانتخابات هو نجاح شعب كوردستان وجميع المكونات في كوردستان وما يبقى الأحزاب.