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نيجيرفان بارزاني: نعمل لتبقى كوردستان موطنا ابديا للتعايش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-16T06:53:01+0000
نيجيرفان بارزاني: نعمل لتبقى كوردستان موطنا ابديا للتعايش

شفق نيوز/ نشر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للتعايش السلمي.

وجاء في تغريدة الرئيس بارزاني "في اليوم العالمي للتعايش السلمي، نؤکد على دعمنا للتعايش والسلام في ارجاء العالم".

وأضاف قائلا: نطالب بحل جميع المشاكل والخلافات بطرق سلمية، مردفا بالقول: نعمل لتبقى كوردستان موطنا ابديا للتعايش و الوئام والسلام.

وأعلنت الجمعية العامة بموجب قرارها 72/130 يوم 16 أيار/مايو يومًا عالميًا للعيش معًا في سلام، مؤكدة أن يومًا كهذا هو السبيل لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم و التكافل، والإعراب عن رغبة أفراد المجتمع في العيش والعمل معًاً، متحدين على اختلافاتهم لبناء عالم ينعم بالسلام وبالتضامن وبالوئام.

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