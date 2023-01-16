نيجيرفان بارزاني: أنظر بعين تقدير واحترام لجهود الكورد في المهجر

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، النظر بعين التقدير والاحترام لجهود وخدمات المواطنين الكورد في المهجر، بأي مجال كانت.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، رئيس معهد الدراسات الكوردية في برلين، د. فرياد فاضل عمر، وتهنئته بعد فوزه بجائزة رئيس جمهورية ألمانيا للكفاءة أواخر العام الماضي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس الإقليم، "النظر بعين التقدير والاحترام لجهود وخدمات الكورد في المهجر في أي مجال كانت"، مشيراً إلى أن "بصمتهم واضحة وأنهم موضع فخر لكوردستان".

وثمن بارزاني، عالياً الخدمات التي قدمها الدكتور فرياد، في المجالات الأكاديمية واللغوية والأدبية والثقافية الكوردية، راجياً له الموفقية ودوام النجاح.

من جهته، عبر الدكتور فرياد فاضل، وفق البيان، عن سعادته وامتنانه لاستقباله من قبل رئيس إقليم كوردستان، متعهداً بـ"مواصلة أعماله وخدماته الأكاديمية تعزيزاً للغة والثقافة الكورديتين".