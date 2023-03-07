نيجيرفان بارزاني و لويد أوستن يتفقان على دعم حكومة السوداني وضرورة حل الخلافات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ اعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، عن شكره للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الامريكية إلى العراق والإقليم في مواجهة تنظيم داعش، مؤكدا في الوقت ذاته أن حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد يسهم في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد.

وقال نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عقب اجتماع جمعهما في اربيل، إنه "تحدثنا عن أهمية مساندة قوات البيشمركة، والقوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش، و أكدنا على أهمية استمرار دعم امريكا والدول الصديقة لمشروع الإصلاح وتنظيم وزارة البيشمركة".

وأضاف "طمأناهم بأننا مصرون في مشروع اصلاح قوات البيشمركة، وازالة المعوقات التي تقف امام ذلك وكذلك سنواصل بذل الجهود في حل المشاكل الداخلية لإقليم كوردستان".

وذكر أنه "اتفقنا على أن حل الخلافات بين اربيل وبغداد سيتحقق معه الهدوء والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق".

ومضى بالقول "اتفقنا على اهمية دعم الحكومة العراقية والعمل سوية في المنطقة من أجل الحفاظ على الاستقرار"، مردفا بالقول "أكدنا على أن إقليم كوردستان سيبقى كما هو دائما عاملا للهدوء والاستقرار".

وخاطب الرئيس نيجيرفان بارزاني الوزير قائلا: نشكر دوركم في مساعدة البيشمركة، ونشكر أمريكا على الدعم المتواصل للعراق وإقليم كوردستان، مشيرا إلى أن المصالح المشتركة، والتلاحم تجمعنا مع أمريكا، و سوية يمكننا الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على مصالحه.

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