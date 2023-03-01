نيجيرفان بارزاني: نسعى باستمرار لحل المشاكل مع بغداد

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن الإقليم يسعى باستمرار لحل المشاكل مع العاصمة الاتحادية بغداد، مع العمل على وحدة الصف داخل الإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افریقا والامم المتحدة، اللورد طارق أحمد.

ونقل البيان عن اللورد أحمد، خلال اجتماع، رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن بريطانيا تنظر باهتمام إلى العلاقات بين بغداد وأربيل وترى أن الاستقرار والعلاقات الطيبة بين أربيل وبغداد يمنحان العراق القوة في مواجهة التحديات، وعبّر عن ثناء بلاده ودعمها لحل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وفي الاجتماع الذي حضره سفير بريطانيا في العراق وقنصلهم العام في أربيل، بحث الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق وإقليم كوردستان، وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني، في هذا السياق، أن إقليم كوردستان يسعى باستمرار لحل المشاكل مع بغداد، إلى جانب العمل من أجل الحفاظ على وحدة الصف داخل إقليم كوردستان.

واتفق الجانبان في الرأي، بحسب البيان، بأن الأمان والاستقرار وحل مشاكل البلد، أمور تعزز تقدم العراق وعودته إلى مكانته التي يستحقها في المنطقة وعلى الصعيد العالمي، وتزيد من فرص العمل والاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال الأجنبية في البلد.

وبين البيان، أن انتخابات إقليم كوردستان، وقانون النفط والغاز وقانون الموازنة الاتحادية العراقية، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، وتداعيات الحرب في أوكراينا، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شغلت محوراً آخر للاجتماع.