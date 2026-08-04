نيجيرفان بارزاني: نستلهم من أربعينية الإمام الحسين معاني الوحدة والتكاتف ومواجهة التحديات

نيجيرفان بارزاني: نستلهم من أربعينية الإمام الحسين معاني الوحدة والتكاتف ومواجهة التحديات
2026-08-04T20:26:32+00:00

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، أن أربعينية الإمام الحسين تدعو للوحدة والتكاتف ومواجهة التحديات.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه في "إكس" "بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، نستحضر نهضته الخالدة وما جسدته من قيم التضحية والصبر والشجاعة والدفاع عن الحق والعدل والكرامة".

وأضاف: "نستلهم من هذه المناسبة معاني الوحدة والتكاتف، إدراكاً بأننا جميعاً نواجه التحديات نفسها، وأن مصيرنا واحد".

وتابع بارزاني: "ومن هذا المنطلق، تقع على عاتقنا مسؤولية العمل معاً، والوفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا، وتغليب مصلحة العراق، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق مستقبلاً أفضل لجميع أبنائه".

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