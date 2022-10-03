نيجيرفان بارزاني: الديمقراطي والاتحاد بحاجة لاتفاق إستراتيجي جديد

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن الحزبين الرئيسيين في الإقليم (الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني)، بحاجة إلى تنظيم اتفاق استراتيجي بينهما.

وقال بارزاني في كلمة له خلال حفل تأبيني بذكرى رحيل الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في أربيل، وتابعتها وكالة شفق نيوز، "نستشعر الان بالفراغ الذي تركه مام جلال، فتاريخه جزء مهم في تاريخ الحركة التحررية الكوردية".

وأضاف أن "مام جلال بالنسبة لي هو ذكرى مهمة في للسلام والعمل المتعاون، حيث التقيته أول مرة عندما وقّع في 8 تشرين الثاني 1986 مع والدي (إدريس بارزاني) اتفاقية السلام بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني".

ولفت إلى أن هذا "اتفاق السلام بين مام جلال ووالدي كان سببا في الدخول بالسلام العام في كوردستان".

وتابع أن "مام جلال والرئيس مسعود بارزاني اتحدا دائماً في القرارات وتقدم وازدهار اقليم كوردستان، وذلك بسبب توحيد صفوف القوى السياسية".

وقال نيجيرفان بارزاني، "اليوم، يحتاج كل من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الى اتفاق استراتيجي جديد وفق المرحلة الحالية، فبعد الاتفاق بين الاستراتيجي الذي جرى بين الحزبين قلت مظاهر ازدواجية الإدارة في إقليم كوردستان، وثبُتت دعائم حكومة الإقليم وانتشر العدل".