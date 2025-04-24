نيجيرفان بارزاني: نريد تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين أربيل وروما

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، سعيه لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين أربيل وروما.

جاء ذلك اثناء لقاء بارزاني، السفير الإيطالي لدى العراق، نيكولو فونتانا، وفقاً لبيان اصدرته رئاسة الاقليم وورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان، انه "جرى بحث العلاقات بين إيطاليا وكل من العراق وإقليم كوردستان، والتقدم في مجالات التعاون المشترك، لا سيما في قطاعات الاقتصاد، والثقافة، والتعليم، وحماية التراث"، كما اكد الجانبان على "أهمية مواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات".

وأعرب بارزاني بحسب البيان، عن "تقدير إقليم كوردستان للدور الفاعل الذي تؤديه إيطاليا في إطار التحالف الدولي ضد داعش، ولدعمها المستمر لقوات البيشمركة والمشاريع التنموية"، مشدداً على "أهمية تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع إيطاليا في شتى الميادين".

من جانبه، أكد السفير الإيطالي "التزام بلاده بتوطيد علاقاتها مع إقليم كوردستان"، مشيداً بحالة الاستقرار والتقدم في الإقليم"، ومجدداً "رغبة إيطاليا في توسيع مجالات التعاون مع العراق وكوردستان على مختلف الأصعدة".

واشار البيان الى ان "اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وآخر المستجدات الإقليمية".