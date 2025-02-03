نيجيرفان بارزاني: تعديل الموازنة خطوة واعدة نحو حل مشاكل إقليم كوردستان

شفق نيوز/ رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، بتصويت مجلس النواب العراقي على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، مقدماً التهنئة للمجلس ولكل من ساهم في إعداد وإقرار هذا التعديل.

كما أعرب بارزاني، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، عن شكره الخاص لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تعاونه الوطني مع إقليم كوردستان لحل مسألة الموازنة ورواتب ومستحقات الإقليم.

كما قدم بارزاني تهانيه للوفد التفاوضي والأطراف المعنية من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وأكد رئيس الاقليم، أن هذه خطوة صحيحة وواعدة ومن شأنها أن تعود بالنفع على العراق بأكمله، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وأعرب عن أمله، بأن يكون ذلك بداية لحل المشاكل الأخرى وأن يتبعه بشرى الحل النهائي لقضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في أقرب وقت.

وأكد "أننا سنواصل محاولة حل كافة القضايا عبر الحوار والتفاهم".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023.