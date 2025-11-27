نيجيرفان بارزاني: ندعم وحدة الصف الكوردي ومسار المفاوضات في سوريا

شفق نيوز- أربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على أهمية وحدة الصف الكوردي، ودعم مسار المفاوضات في سوريا، وذلك في لقاء مع وفد من المجلس الوطني الكوردي السوري.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، استقبل بعد ظهر اليوم، وفداً من رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) برئاسة محمد إسماعيل، رئيس المجلس".

وأضاف أن "وفد الـ(ENKS) استعرض خلال الاجتماع آخر التطورات في سوريا، وأوضاع الكورد وباقي المكوّنات هناك، كما جرى التباحث حول دور المجلس في العملية السياسية والمفاوضات الجارية".

وأكد بارزاني، بحسب البيان، على "أهمية وحدة الصف والتفاهم بين الأطراف الكوردية"، مجدداً تأكيده أن "إقليم كوردستان، وكما هو دائماً، يدعم ويساند مسار المفاوضات، إضافة إلى ترسيخ التعايش وحماية حقوق جميع المكوّنات على أساس استقرار البلاد وتقدّمها".

ومن جانبهم، عبّر وفد رئاسة الـ(ENKS) عن شكرهم وتقديرهم لـ"دور بارزاني المستمر في معالجة القضية الكوردية في سوريا، ولدعم إقليم كوردستان المتواصل".

وختم المكتب الإعلامي بيانه بالقول إن "الاجتماع تناول الأوضاع العامة في المنطقة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك".