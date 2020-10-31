نيجيرفان بارزاني: نجم الدين كريم قدم زهرة شبابه لثورة كوردستان

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، تعازيه بوفاة محافظ كركوك نجم الدين كريم، مشيراً إلى أن الراحل "قدم زهرة شبابه لثورة كوردستان وخدم البارزاني الخالد".

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "رحيل د. نجم الدين كريم نبأ محزن لنا ولشعب كوردستان، أعزي من الأعماق زوجته وأولاده، وأقاربه وأهالي كركوك وشعب كوردستان، وأشاطرهم أحزانه".

واضاف أن "د. نجم الدين كريم قدم زهرة شبابه لثورة كوردستان وشارك كطبيب حاذق وبيشمركة في ثورة أيلول ثم في انطلاقة ثورة كولان، وخدم البارزاني الخالد بإخلاص في فترة مرضه، وعمل في أمريكا طبيباً ماهراً ناجحاً لكنه لم ينقطع عن الكفاح السياسي والدبلوماسي".

واشار إلى أن "تعلقه والتزامه بمدينته، كركوك، كان لا حدود لهما. فبعد أن تولى منصب المحافظ، أنجز أعمالاً مهمة وقدم الخدمات لكركوك، وكان لابتعاده عن كركوك بطريقة غير طبيعية وفي ظروف معقدة ألمّت بالمحافظة، تأثير كبير عليه".

وتابع قائلا، أن "د. نجم الدين كريم كان مخلصاً لكوردستان ولأمته، ولهذا ربطته علاقات واسعة جداً بالشعب والقوى والأطراف الكوردستانية، وخاصة بالرئيس بارزاني والمرحوم الرئيس مام جلال، وكان دائماً على أهبة الاستعداد لأداء الواجبات التي تقع على عاتقه نتيجة هذه العلاقات الواسعة".

وأكد نيجيرفان بارزاني، "سيظل كفاح وإخلاص د. نجم الدين كريم حياً في ذاكرتنا وفي ذاكرة كل إصدقائه ومعارفه وشعب كوردستان".