نيجيرفان بارزاني مودعاً خامنئي: توجيهاته الحكيمة ستبقى محفورة في التاريخ

شفق نيوز- أربيل

ودّع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الجمعة، المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكداً بعد حضوره مراسم التشييع في العاصمة طهران، أن توجيهاته الحكيمة في التطورات التي شهدتها إيران والمنطقة ستبقى محفورة في ذاكرة التاريخ.

وذكر بارزاني في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "‏اليوم، خلال مراسم وداع المرشد الإيراني علي خامنئي، قدمت احترامي لجثمانه وأعربت عن تعاطفي العميق وتعاطف شعب إقليم كوردستان مع الأمة الإيرانية".

وأضاف: "‏ستبقى توجيهاته الحكيمة ودوره التاريخي في التطورات التي شهدتها إيران والمنطقة محفورة في ذاكرة التاريخ. ونؤمن بأن التفاهم والاحترام المتبادل والحوار البنّاء المستمر هي السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة".

وتابع: "‏لطالما تمتعت العلاقات طويلة الأمد والروابط العميقة بين إقليم كوردستان وإيران بمكانة خاصة، ونحن نعتقد أن الحفاظ على هذه العلاقات وتطويرها يتماشى مع تعزيز التعاون الثنائي، وتأمين المصالح المشتركة، وتوطيد السلام والاستقرار الإقليميين".

وفي وقت سابق من اليوم، شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين في إيران، على موقف كوردستان الحيادي من التوترات الإقليمية، ودعم مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، فيما جدد التأكيد أن الإقليم لن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار.

وشارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى جانب عدد كبير من قادة ومسؤولي دول المنطقة والعالم، في طهران، عصر الجمعة، في المراسم الرسمية لوداع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، فقد دوّن نيجيرفان بارزاني كلمة في سجل التعازي، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته نيابة عن نفسه وعن إقليم كوردستان بوفاة المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، مسلطاً الضوء على تأثيره والإرث الذي تركه في إيران والعالم الإسلامي.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس مسعود بزشكيان.

كما وصل رئيسا الجمهورية نزار آميدي، ومجلس النواب هيبت الحلبوسي، برفقة عدد من الشخصيات الحكومية الرفيعة، الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي التي انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة طهران على أن تستمر نحو أسبوع، تتضمن إجراء مراسم تشييع في العراق، قبل أن يُوارى الثرى بمدينة مشهد في 9 تموز/ يوليو الجاري.

وفي العراق، أعلنت اللجنة العليا المعنية بتنظيم مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، أمس الخميس، أن مراسم التشييع في البلاد ستقتصر على محافظتي النجف وكربلاء، مع توقعات بمشاركة جماهيرية واسعة قد تبلغ الملايين.

ومن المقرر أن ينقل جثمان علي خامنئي من مدينة قم الإيرانية إلى مطار النجف الدولي يوم 8 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يُنقل إلى الحرم العلوي لإقامة مراسم الزيارة والتوديع، وعقب ذلك، يتوجه موكب التشييع إلى محافظة كربلاء، حيث يُنقل الجثمان إلى شارع العباس، وصولاً إلى منطقة بين الحرمين، لإقامة مراسم تشييع جماهيري بمشاركة واسعة من المواطنين ومن ثم العودة إلى مطار النجف وينقل إلى مدينة مشهد الإيرانية ليدفن في حرم الإمام الرضا.