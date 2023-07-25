نيجيرفان بارزاني مهنئاً حركة التغيير: متعاونون مع جميع القوى الكوردية

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، حركة التغيير الكوردية "كوران" بالذكرى الرابعة عشر لتأسيسها، مؤكداً الانفتاح على جميع القوى السياسية.

وقال بارزاني في برقية تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز "بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتأسيسها، أهنئ السيد عمر سيد علي وأعضاء المجلس الوطني والمجلس العام وأنصار حركة التغيير (گۆڕان) وجماهيرها وأتمنى لهم الموفقية".

وأضاف "في هذه المناسبة، نقدّر حضور ودور حركة التغيير في العملية السياسية بإقليم كوردستان والعراق، ونؤكد على التضامن والتعاون بين جميع القوى والمكونات السياسية في إقليم كوردستان وسننفتح على العراق حتى نتمكن جميعاً من المضي نحو مستقبل أفضل معاً".