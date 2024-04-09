نيجيرفان بارزاني مهنئاً بعيد الفطر: ليكن رسالة للتصالح والتقارب

شفق نيوز هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، المسلمين في الاقليم والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الفطر، مؤكدة على "التصالح والتقارب".

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "بمناسبة عيد الفطر المبارك، أبارك بحرارة لكل المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وأخص بالمباركة عوائل الشهداء الكرام الشامخة وذويهم، وأرجو للجميع عيداً وعطلة تحفل بالطمأنينة والأمان والسعادة، وآمل أن يكون عيد الأفراح والمسرات".

وأضاف، "ليكن هذا العيد المبارك ومعانيه وأهدافه ورسالته المتمثلة في التصالح وإبراء الذمم والتقارب والمصالحة والخير والوئام، فرصة ينتهزها الكل لتجديد العلاقات والتسامح والتعاضد، لنعمل جميعاً ونتعاون على ما يخدم شعبنا وبلدنا ويعود عليهما بالخير".

وختم بيانه، "عيد مبارك للجميع مع الأمل في أيام وأوضاع وحياة ومستقبل أفضل، وكل عام وأنتم بخير".