نيجيرفان بارزاني مهنئاً بعيد "اكيتو": إقليم كوردستان سيظل مهد وموطن التعايش

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، عيد رأس سنة 6772 الآشورية البابلية الجديدة (أكيتو).

وقال بارزاني في بيان، "أبارك بحرارة أخواتنا وإخواننا الكلدان، الآشوريين، والسريان في كوردستان والعراق وأينما كانوا في أنحاء العالم. راجياً لهم عيداً سعيداً وآمناً".

وأضاف :في هذا العيد، نجدد التأكيد على أن إقليم كوردستان سيظل كما هو دائماً مهد وموطن التعايش وقبول الآخر والتسامح الديني والقومي بين مكوناته كافة، وأننا سنحافظ بكل الطرق على ثقافة التعددية والوئام في كوردستان، وأرجو أن يجلب علينا هذا العيد وكل الأعياد والمناسبات القادمة الأمان والسلام ويحلوا علينا في ظل ظروف أفضل".