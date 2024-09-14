نيجيرفان بارزاني مهنئاً بالمولد النبوي: نأمل أن يعم السلام والاستقرار في كل مكان

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بالمولد النبوي وتمنى أن يعم السلام والاستقرار في كل مكان.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة ولادة، نبي الإسلام محمد (ص) أتقدم بأحر التهاني لجميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم عموما، وآمل أن تجلب هذه الذكرى المقدسة الخير والسعادة والسلام والراحة للجميع وتشجع على تجديد الالتزام بتوجيهات الرسول ورسائله وقيمه السامية".

وتابع، "بهذه المناسبة، نأمل أن يعم السلام والاستقرار في كل مكان، ونؤكد على ضرورة تعاون الجميع لمزيد من الاستقرار وتعميق ثقافة التكاتف والتسامح والسلام والمفاهيم الإنسانية بين المكونات المختلفة في كوردستان والعراق".