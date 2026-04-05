نيجيرفان بارزاني مهنئا المسيحيين بعيد "القيامة": أنتم جزء أصيل لا يتجزأ من المجتمع الكوردستاني

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، المسيحيين في الإقليم والعراق والعالم كافة بمناسبة عيد "القيامة"، متمنياً لهم أن يكون هذا العيد "فاتحة خير وسعادة وأمان للجميع".

وجدد الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان، تأكيده أن "إقليم كوردستان - وكما هو دائماً - سيظل موطن التعايش والوئام وقبول الآخر، لجميع مكوناته الدينية والقومية".

وتابع بالقول إن "مواطنينا المسيحيين جزء أصيل لا يتجزأ من المجتمع الكوردستاني، ولهم تاريخ حافل بالنضال والشراكة مع بقية مكونات هذا الشعب".