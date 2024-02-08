نيجيرفان بارزاني مهنئاً الرئيس الأذربيجاني بمناسبة اعادة انتخابه: نريد تطوير العلاقات

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، في اتصال هاتفي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وتمنى بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، النجاح والتقدم المستمر للرئيس علييف ولبلاده، وأكد أن إقليم كوردستان يريد تطوير العلاقات مع أذربيجان وتوسيع التعاون المشترك بينها.

من جانبه، أعرب الرئيس الأذربيجاني عن امتنانه للاتصال وتهنئة رئيس إقليم كوردستان، وجدد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان. كما ناقش الجانبان اجتماعهما الأخير في باكو.