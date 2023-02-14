نيجيرفان بارزاني من تركيا: أنقرة وقفت معنا في العديد من المراحل الصعبة

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، استعداد الإقليم لتقديم أنواع المساعدة كافة وقدر المستطاع إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مؤخرا، مثنيا في الوقت ذاته على دور أنقرة في الوقوف مع كوردستان في العديد من المراحل التي وصفها بالصعبة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع والي مدينة "ديلوك" ونائب الوالي فور وصوله إلى تركيا، إن "حضوري إلى هنا يأتي للتعبير عن التعازي ومشاركة الاحزان مع الشعب التركي والناس المتضررين"، مردفا بالقول "باسم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وباسم شعب كوردستان نتقدم بأحر التعازي إلى كل أسرة فقدت عزيزاً من اعزائها، ونأمل الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف ان "تركيا حكومة وشعبا وقفت معنا في جميع الظروف السيئة والمراحل الصعبة التي مررنا بها".

وتابع نيجيرفان بارزاني بالقول انه "بسبب المأساة التي حلت هنا جعلت كل بيت في إقليم كوردستان ينصب مأتما، وقد تم الغاء مراسم الاحتفالات ومظاهر الفرح لمشاركة المتضررين في تركيا الأحزان"، مؤكدا أن "تركيا شاركت اقليم كوردستان بالعديد من المناسبات سواء بالسراء أم الضراء".

وقال أيضا "اننا في إقليم كوردستان وبقدر الاستطاعة نحاول تقديم العون إلى تركيا، وهنا نؤد أن نشكر حكومة إقليم كوردستان، والقطاع الخاص كافة على ما قدمه من المساعدات".

وأكد رئيس الاقليم ان "الحكومة التركية والرئيس التركي يقفان بجد لتدارك الأوضاع في المناطق المنكوبة"، مشيرا إلى أن "تركيا بلد عظيم وبكل تأكيد ستتمكن من تخطي هذه الأزمة برأس مرفوعة".