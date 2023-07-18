نيجيرفان بارزاني من باكو: نتطلع لتعزيز العلاقات بين كوردستان والعراق مع أذربيجان

شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي وصل العاصمة الاذرية باكو، إنه يتطلع لتعزيز العلاقات بين الاقليم والعراق مع أذربيجان.

وكتب نيجيرفان بارزاني تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، جاء فيها، "‏يسعدني أن أزور أذربيجان وأقابل ⁦‪الرئيس ‬⁩ إلهام علييف في باكو، أشكر الرئيس على ترحيبه الحار".

وأضاف "أتطلع إلى تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع أذربيجان".

وفور وصوله إلى باكو، اليوم، عقد رئيس اقليم كوردستان لقاء مع رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف وبحث معه العلاقات الثنائية لأربيل وبغداد مع باكو وتعزيز الاقتصاد والتبادل التجاري بين البلدين، اضافة الى مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك للجانبين.

وكان الرئيس الأذربيجاني قد دعا الرئيس نيجيرفان بارزاني الى زيارة باكو في لقاء جمع بينهما على هامش المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا في 18 شباط الماضي.