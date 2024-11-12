نيجيرفان بارزاني من باكو: معا يمكننا مكافحة تغير المناخ وترك كوكب أكثر صحة للأجيال

شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، إنه "يمكننا سوية مكافحة تغير المناخ وترك كوكب أكثر صحة للأجيال القادمة".

واعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني في منشور له على "فيسبوك" لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP24 في باكو، وقال إن "هذا الاجتماع السنوي فرصة مهمة لاتخاذ خطوات فعالة نحو مستقبل أكثر استقرارا".

وأضاف أنه " معا يمكننا معالجة تغير المناخ وترك كوكب أكثر صحة للأجيال القادمة".

ووصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرڤان بارزاني، مساء أمس الاثنين، إلى مدينة باكو، عاصمة أذربيجان، بهدف المشاركة في مؤتمر التغيرات المناخية.