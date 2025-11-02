نيچيرفان بارزاني من السليمانية: كوردستان لا تُقسم بين الألوان.. ونحن مدينون للسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، أن كوردستان لا تكتمل من دون السليمانية، مشدداً على وحدة الأرض والسماء بين مدن الإقليم، ومعبّراً في الوقت ذاته عن امتنان حزبه العميق لأهالي السليمانية، مؤكدا أن الوقت قد حان لردّ جميلهم ووفائهم.

وقال بارزاني في كلمة ألقاها خلال التجمع الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة السليمانية، وحضرتها وكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني من دون السليمانية لا يكون كاملا"، مضيفا أن "سماء السليمانية جزء جميل من سماء كوردستان، وإذا قل صفاؤها فإن صفاء سماء كوردستان كلها يقلّ، فسماءنا وأرضنا تحمل اسما واحدا هو كوردستان".

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن "الاختلافات والخلافات في هذه المنطقة ليست مدعاة للارتياح بالنسبة للحزب، بل هي مصدر قلقٍ كبيرٍ لنا"، مؤكدا أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتبر نفسه مديناً للسليمانية، وينظر إليها كجزء عزيز من كوردستان".

وأضاف بارزاني في جزء آخر من كلمته: "الحزب مدين للسليمانية، وحان الوقت لرد هذا الدين والجميل لأهلها"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يزداد حباً وتعلقا بالسليمانية يوما بعد آخر، فالحزب ينتمي للسليمانية، والسليمانية أيضاً جزء أصيل من الحزب".

وتابع بارزاني أن "العلاقة بين عائلة بارزان والسليمانية تعود إلى زمن أقدم من تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نفسه، وهي علاقة تاريخية متجذرة مبنية على الاحترام والنضال المشترك"، لافتاً إلى أن "الكثير من المواقف العدائية وضعت بشكل مخطط ضد الحزب، لكن الحزب لم يرد بالكلام، بل اختار أن يجيب بعمله وبنضاله من أجل كوردستان وبتطوير مدنها وازدهارها".

وفي سياق حديثه، أوضح بارزاني أنه "عندما يشيد شارع في حلبجة أو زاخو نفرح به كما لو كان في مكان واحد، وحين تُبنى مدرسة في سيد صادق أو حرير نفرح بالطريقة ذاتها، لأننا نرى كوردستان وحدة واحدة"، مشدداً على أنه "لا ينبغي أن تكون هناك مناطق خضراء وأخرى صفراء، بل منطقة واحدة اسمها كوردستان".

وختم بارزاني بالقول إن "تنظيم داعش حين هاجم قوات البيشمركة لم يسأل دم من هو الأخضر ومن هو الأصفر، لأننا جميعاً كورد وندافع عن كوردستان الواحدة".