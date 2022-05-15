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نيجيرفان بارزاني: معلمو ومدرسو كوردستان يستحقون ظروفاً معاشية وحياة أفضل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-15T09:01:38+0000
نيجيرفان بارزاني: معلمو ومدرسو كوردستان يستحقون ظروفاً معاشية وحياة أفضل

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، بياناً بمناسبة الذكرى الـ60 على تأسيس اتحاد معلمي كوردستان.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أبارك الذكرى الستين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان لمعملي ومدرسي كوردستان كافة، راجياً لهم النجاح. ونثمن عالياً وبكل التقدير والامتنان دور المعلمين والمدرسين المهم والمقدس، وجهودهم وكفاحهم في مجال التعليم والتربية وتنمية الأجيال الحالية والقادمة لكوردستان".

وأضاف أن "المسؤولية والحضور والدور الريادي للمعلمين في تربية وتنشئة الفرد، منذ الأيام الصعبة في فترة الثورة وفي عهد الحرية الحالي، يستحق المباركة والامتنان. ففي أقسى الأيام وأصعبها، واجه معلمو كوردستان المخلصون كل التحديات وواصلوا أداء واجبهم التربوي والتعليمي المقدس ولم يستسلموا".

وتابع رئيس الإقليم بالقول إن "الأجيال الحالية والقادمة هي أمانة في أعناق المعلمين والمدرسين، ولهذا فإن المعلمين هم المفتاح والأساس لنجاح كل مجتمع متقدم، ولهم دورهم في تنمية ثقافة قبول الآخر والتسامح والتعايش. يستحق معلمو ومدرسو كوردستان ظروفاً معاشية وحياة أفضل ونؤكد كامل دعمنا لحقوقهم ومطالبهم واستحقاقاتهم، وننظر بتقدير وامتنان لدور وخدمات اتحاد معلمي كوردستان".

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