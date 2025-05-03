نيجيرفان بارزاني معزيا: أوندر ترك بصمة بعملية السلام في تركيا

شفق نيوز/ تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بالتعزية بوفاة السياسي التركي البارز سري سورييا أوندر، مؤكدا أنه ترك بصمة واضحة لدعم مسار عملية السلام في تركيا.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ببالغ الحزن، تلقينا نبأ وفاة السياسي البارز في تركيا، الراحل سري سورييا أوندَر بيسْت، إذ نعزي بعمق عائلته وذويه وأصدقائه وحزب الشعوب الديمقراطي، ونعبّر عن تضامننا ومواساتنا لهم. ونسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسكينة".

وأضاف "لقد كان الراحل أوندَر شخصية مميزة، شغل منصب نائب رئيس البرلمان التركي، وعضوًا في وفد إيمرالي، وترك بصمة واضحة من خلال دوره وجهوده وتفانيه في دعم مسار السلام داخل تركيا".

وتابع "كما مثّل نموذجًا راقيًا في الدعوة إلى السلام والإنسانية والعمل المخلص من أجل التعايش والأخوة، مما جعله يحظى بالاحترام والتقدير من الجميع. وسيبقى ذكره حيًا في ضمير كل من يؤمن بالسلام".