سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني معزيا بوفاة "أولبرايت": أدت دورا مهما بوقف الاقتتال الداخلي بكوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-24T07:43:37+0000
نيجيرفان بارزاني معزيا بوفاة "أولبرايت": أدت دورا مهما بوقف الاقتتال الداخلي بكوردستان

شفق نيوز/ أثنى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على دور الراحلة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في وقف الاقتتال الداخلي في الإقليم الذي اندلع في تسعينيات القرن المنصرم.

جاء ذلك في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عزّى بها الرئيس نيجيرفان بارزاني أسرة واصدقاء الراحلة "أولبرايت".

وقال إن أولبرايت "تحتل مكانة خاصة في تاريخ كوردستان حيث أدت دورًا مهمًا في وقف الاقتتال الداخلي في التسعينيات".

أُعلن في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن وفاة "مادلين اولبرايت"، أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأميركية، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان عن 84 عاماً.

وتنتمي "مادلين كوربل أولبرايت" (تولد 1938) إلى الحزب الديمقراطي، وكانت أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون في العام 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية ولتصبح وزير الخارجية الرابع والستين للولايات المتحدة، وظلت في منصبها حتى العام 2001.

related

رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة المتحدث باسم كتلة الديمقراطي بالبرلمان العراقي

Date: 2021-02-17 10:50:46
رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة المتحدث باسم كتلة الديمقراطي بالبرلمان العراقي

رئيس إقليم كوردستان يندد بشدة بهجوم داعش في ديالى

Date: 2021-10-27 06:10:13
رئيس إقليم كوردستان يندد بشدة بهجوم داعش في ديالى

كوردستان وبريطانيا يبحثان أوضاع المنطقة ومفاوضات حل "المشاكل العالقة"

Date: 2019-10-22 22:23:32
كوردستان وبريطانيا يبحثان أوضاع المنطقة ومفاوضات حل "المشاكل العالقة"

نيجيرفان بارزاني: الآسايش ومكافحة الإرهاب أفشلتا مساعي الإرهابيين

Date: 2019-07-21 09:03:28
نيجيرفان بارزاني: الآسايش ومكافحة الإرهاب أفشلتا مساعي الإرهابيين

نيجيرفان بارزاني: مستشفيات إقليم كوردستان على اتمّ الاستعداد لاستقبال جرحى حادثة "أبن الخطيب"

Date: 2021-04-25 05:41:23
نيجيرفان بارزاني: مستشفيات إقليم كوردستان على اتمّ الاستعداد لاستقبال جرحى حادثة "أبن الخطيب"

بارزاني لوفد أمريكي: أوضاع العراق تؤثر علينا ونريد حل المشاكل مع بغداد بالحوار

Date: 2019-11-24 13:58:01
بارزاني لوفد أمريكي: أوضاع العراق تؤثر علينا ونريد حل المشاكل مع بغداد بالحوار

صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

Date: 2021-09-17 10:32:57
صور.. رئيس إقليم كوردستان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع أردوغان فور وصوله لتركيا

Date: 2022-02-02 14:59:22
رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع أردوغان فور وصوله لتركيا