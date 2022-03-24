نيجيرفان بارزاني معزيا بوفاة "أولبرايت": أدت دورا مهما بوقف الاقتتال الداخلي بكوردستان

شفق نيوز/ أثنى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على دور الراحلة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت في وقف الاقتتال الداخلي في الإقليم الذي اندلع في تسعينيات القرن المنصرم.

جاء ذلك في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عزّى بها الرئيس نيجيرفان بارزاني أسرة واصدقاء الراحلة "أولبرايت".

وقال إن أولبرايت "تحتل مكانة خاصة في تاريخ كوردستان حيث أدت دورًا مهمًا في وقف الاقتتال الداخلي في التسعينيات".

أُعلن في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، عن وفاة "مادلين اولبرايت"، أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأميركية، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان عن 84 عاماً.

وتنتمي "مادلين كوربل أولبرايت" (تولد 1938) إلى الحزب الديمقراطي، وكانت أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون في العام 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية ولتصبح وزير الخارجية الرابع والستين للولايات المتحدة، وظلت في منصبها حتى العام 2001.