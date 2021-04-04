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نيجيرفان بارزاني معزيا بوفاة شعبان: خسرت أخا كبيرا وأستاذا خبيرا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-04T16:04:32+0000
نيجيرفان بارزاني معزيا بوفاة شعبان: خسرت أخا كبيرا وأستاذا خبيرا

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن تعازيه لوفاة العضو الاحتياط في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول المكتب المالي للحزب رمزي شعبان في احدى مستشفيات تركيا نتيجة تداعيات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في رسالة تعزية بعثها بارزاني بالمناسبة وردت لوكالة شفق نيوز، انه تلقى ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة رمزي شعبان، معزيا أسرته ورئيس الحزب الديمقراطي ونفسه والمكتب السياسي ومجلس قيادة الحزب وجميع الكوادر والرفاق وجماهير الديمقراطي ومشاطرا إياهم الاحزان لفقده.

وقال بارزاني ان شعبان كان البيشمركة والمناضل العتيد والوطني الذي كرس عمره جميعا لخدمة قضية شعبه واهدافه، مبينا انه انجز مهامه بكل امانة واخلاص ولم يظهر اي تقصير او تردد او تهاون.

واضاف بارزاني ان شعبان كان من احفاد المناضلين الاوائل في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحركة التحررية الكوردستانية الذين واجهوا الصعوبات والعقبات في الايام والمراحل الصعبة للثورة والتصدي من دون خوف او وجل بمعنويات عالية وصمود ونوروا طريق النضال لاجيال المستقبل، مبينا ان فقده خسارة كبيرة للديمقراطي وجميع المناضلين، وبالنسبة اليه (بارزاني) خسارة أخ كبير واستاذ خبير. 

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