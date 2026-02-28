نيجيرفان بارزاني معزياً بوفاة حميد مجيد: كان مناضلاً لقضية العراق وكوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، عن تعازيه برحيل السكرتير السابق للحزب الشيوعي العراقي وكوردستان، حميد مجيد موسى.

وذكر بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "نتقدم بالتعازي لرحيل الشخصية الوطنية والمناضل العراقي المعروف، والسكرتير السابق للحزب الشيوعي العراقي وكوردستان، حميد مجيد موسى، المواساة العميقة إلى عائلته الكريمة، وإلى قيادة وأعضاء الحزب الشيوعي العراقي وكوردستان، ونشاركهم أحزانهم".

وأضاف، "لقد كان الفقيد حميد مجيد موسى مناضلاً بارزاً ومخلصاً لقضية الشعب في العراق وكوردستان. وفي المراحل الصعبة أدّى دوراً لافتاً في النضال الوطني ضد الظلم، ومن أجل ترسيخ الديمقراطية والحرية".

وتوفي اليوم السبت، حميد مجيد موسى المعروف بلقب "أبو داود" عن عمر ناهز 85 عاماً بعد صراع مع المرض.

وحميد مجيد موسى هو سياسي واقتصادي عراقي بارز، شغل منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي لمدة 23 عاماً من عام 1993 حتى 2016.