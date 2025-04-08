نيجيرفان بارزاني: مشاكل فنية تعيق استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز/ عزا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، سبب عدم استئناف صادرات نفط الاقليم عبر الانبوب الناقل الى ميناء جيهان التركي الى وجود مشاكل فنية بين اربيل وبغداد، في حين اثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني في منع انزلاق العراق بالصراع القائم في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في "أبو ظبي" على هامش الزيارة التي يجريها الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وتطرق الرئيس نيجيرفان بارزاني الى مسألة تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم والمباحثات الجارية بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، وقال ان هناك حوارا جديا بين الحزبين في هذا المجال، وان السبب الرئيس في تأخر المباحثات بينهما يعود إلى عطلة اعياد نوروز، وعيد الفطر، مستدركا القول: ولكن نحن نسير في المسار الصحيح من اجل أن نتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستان.

و بشأن اعادة استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان، أشار الى وجود بعض المشاكل الفنية التي تحول دون ذلك، مؤكدا أن حكومة الإقليم على اتم الاستعداد لاستئناف تصدير النفط عبر الأنبوب الناقل.

وتحدث رئيس اقليم كوردستان عن التوترات القائمة في المنطقة، ولفت الى ان "بغداد وخاصة السيد السوداني فعلوا ما بوسعهم وعملوا من أجل عدم اقحام العراق في تلك التوترات والصراعات"، مردفا بالقول إن "مشاكل العراق ليست بالقليلة ولا ينبغي بأي شكل من الاشكال ان تنزلق البلاد في هذه المشاكل الحاصلة بالمنطقة".