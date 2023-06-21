نيجيرفان بارزاني: مستقبل العراق وإقليم كوردستان مرهون بتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل

شفق نيوز/ اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء، مع وفد رفيع من الامم المتحدة، برئاسة عبدالله الدردري نائب الامين العام للامم المتحدة والمدير الإقليمي لـ undp الى الدول العربية.

وفي الاجتماع قال الوفد بحسب بيان لرئاسة الاقليم، إن الهدف من زيارته هو لمساعدة العراق وإقليم كوردستان على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط، وفي هذا الصدد اكد رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على أن مستقبل العراق وإقليم كوردستان مرهون بتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التغير المناخي واتفقا على أنها أزمة جدية لها تأثير كبير على العراق، و يجب على العراق أن يواجه الأزمة بشكل جدي بدعم دولي.

وأكد الوفد على أنهم سيساعدون العراق وإقليم كوردستان على مكافحة آثار تغير المناخ اضافة الى تنويع مصادر الدخل.

وأشار الوفد إلى اجتماعهم مع هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، حيث أعربوا فيه عن استعداد الأمم المتحدة ولدعم إقليم كوردستان في التخطيط ووضع خارطة طريق لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إليه وخلق فرص عمل. للشباب

ومن جهته رحب بارزاني بخطط الدردري و UNPD متمنياً له التوفيق في مهمته وثمن جهوده لمساعدة العراق وإقليم كوردستان.