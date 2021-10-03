نيجيرفان بارزاني: مستعدون لحل المشاكل مع حزب العمال الكوردستاني بالحوار

شفق نيوز/ أبدى نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني يوم الأحد استعداداً لحل المشاكل مع حزب العمال الكوردستاني المتواجد على أراضي إقليم كوردستان عبر الحوار.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مهرجان انتخابي للحزب في مدينة دهوك، إن "الحرب ضد داعش وقطع ميزانية الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، ومجيء مليوني نازح ولاجئ من سوريا وباقي مناطق العراق كان سببا بتوقف عجلة الاعمار والبناء"، مستدركا القول إن "هذا لا يعني أن قافلة التطور والتنمية في الإقليم قد توقفت للأبد بل هي مستمرة، ونحن متفائلون بمستقبل افضل لكوردستان".

وأضاف أن من بين المشاكل التي تواجه الإقليم تواجد حزب العمال الكوردستاني على أراضيه، مؤكدا أن هذا الحزب المعارض للنظام في أنقرة "يعرقل عملية الأعمار والبناء في المناطق الحدودية بكوردستان".

وقال بارزاني وهو رئيس إقليم كوردستان "طلبنا ولمرات عديدة من حزب العمال الانسحاب من أراضي الإقليم"، مردفا بالقول "نحن مستعدون لحل المشاكل مع هذا الحزب عبر الحوار".